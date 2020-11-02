В Вене увеличилось число жертв до 7, после стрельбы у синагоги

В понедельник вечером, 2 ноября, в центре Вены произошло вооружённое нападение, в ходе которого скончались 7 человек, а также многие получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на австрийские СМИ.

На данный момент известно, что стрельба происходила не только возле синагоги, но и в других местах Вены. Тяжелое ранение получил сотрудник полиции, а также 7 человек погибли.

Кроме этого, есть информация о том, что один из боевиков подорвал себя. К его телу были привязаны взрывчатые устройства. Остальных неизвестных продолжает икать полиция. Район проишествия полностью оцеплен, жителей города просят не выходить из дома.

Мотивы преступников, а также их личности остаются неизвестными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что исламист обезглавил учителя в пригороде Парижа. Мотивом преступления стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые педагог показывал на уроке детям.