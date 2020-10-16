Исламист обезглавил французского учителя

Исламист обезглавил французского учителя
Расследованием убийства занимается антитеррористический отдел прокуратуры Франции. Фото: pixabay

На северо-западе Парижа неизвестный возле школы обезглавил учителя. Его застрелили полицейские. Французские СМИ сообщили некоторые детали убийства.

Трагедия произошла в департаменте Валь-д’Уаз во Франции. Недавно преподаватель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда, когда рассказывал о свободе слова.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на издание Parisien, по предварительным данным, преступник был родителем одного из учеников. При этом BFM утверждает, что преподавателя обезглавил 18-летний подросток чеченского происхождения, который родился в Москве. Официального подтверждения ни одной из версий пока нет.

К расследованию подключился антитеррористический отдел прокуратуры Франции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об убийстве в Петербурге. Мужчина зарубил дачника топором и получил девять лет колонии. Горожанин нанес ему множество ударов, пострадавший скончался на месте. Сам обвиняемый вину не признал.

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