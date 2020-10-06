Петербуржец зарубил дачника топором и получил девять лет колонии

В Петербурге Пушкинский районный суд вынес приговор по делу об убийстве в садоводстве.

Суд установил, что убийство произошло в одном из садоводств Павловска в июле прошлого года. Фигурант дела выпил и забил до смерти знакомого топором и деревянным бруском. Он нанес ему множество ударов, пострадавший скончался на месте.

Сам обвиняемый вину не признал. Он рассказал, что товарищ сам набросился на него и душил.

Суд отправил его в исправительную колонию строгого режима на девять лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге задержали охранника, подозреваемого в убийстве коллеги.