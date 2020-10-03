Спустя месяц в Петербурге задержали охранника, подозреваемого в убийстве коллеги

Горожанин скончался из-за ножевых ранений в области грудной клетки.

В Санкт-Петербурге сегодня, 3 октября, стало известно о задержании подозреваемого в убийстве своего коллеги. Инцидент произошел еще месяц назад – второго сентября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на набережной реки Карповки. Двое мужчин выпивали, но в какой-то момент поссорились. По предварительным данным, один из охранников схватил нож и нанес своему оппоненту ножевые ранения в области грудной клетки. Затем мужчина скрылся с места преступления. Ранним утром пострадавшего нашли уже мертвым – он скончался от серьёзности полученных травм.

Было возбуждено уголовное дело, но виновного пришлось какое-то время поискать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка встретила пьяного мужа с ножом, а после доложила в полицию о трупе.