Спустя месяц в Петербурге задержали охранника, подозреваемого в убийстве коллеги

Спустя месяц в Петербурге задержали охранника, подозреваемого в убийстве коллеги
Удар ножом пришелся в грудную клетку Фото: unsplash

Горожанин скончался из-за ножевых ранений в области грудной клетки.

В Санкт-Петербурге сегодня, 3 октября, стало известно о задержании подозреваемого в убийстве своего коллеги. Инцидент произошел еще месяц назад – второго сентября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на набережной реки Карповки. Двое мужчин выпивали, но в какой-то момент поссорились. По предварительным данным, один из охранников схватил нож и нанес своему оппоненту ножевые ранения в области грудной клетки. Затем мужчина скрылся с места преступления. Ранним утром пострадавшего нашли уже мертвым – он скончался от серьёзности полученных травм.

Было возбуждено уголовное дело, но виновного пришлось какое-то время поискать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка встретила пьяного мужа с ножом, а после доложила в полицию о трупе.

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