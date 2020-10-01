Петербурженка встретила пьяного мужа с ножом, а после доложила в полицию о трупе

В Выборгском районе Петербурга задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего супруга. Мужчина получил смертельные ножевые ранения.

Трагедия случилась в среду, 30 сентября, в доме №62 по Большому Сампсониевскому проспекту. Около 5 часов утра в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении в квартире трупа с ножевыми ранениями.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские задержали на месте жену погибшего. Стражи порядка выяснили, что женщина вонзила нож в пьяного супруга во время бытового конфликта.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории яхт-клуба на Береговой выловили расчлененный труп в мешке.