На территории яхт-клуба на Береговой выловили расчлененный труп в мешке

В Приморском районе Петербурга среди дня обнаружили труп мужчины. Тело в мешке заметили в акватории реки Невы.

О пугающей находке стало известно во вторник, 29 сентября. Сигнал о ЧП поступил правоохранителям около трех часов дня от дома 19 по улице Береговая. Труп плавал на территории яхт-клуба «Геркулес».

Как стало известно gazeta.spb.ru, из реки выловили мешок с туловищем и отчлененными конечностями.

В настоящее время устанавливается личность погибшего. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время пожара в деревенском доме в Ленобласти нашли труп.