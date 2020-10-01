Во время пожара в деревенском доме в Ленобласти нашли труп

В Гатчинском районе Ленобласти спасатели потушили частный дом на 102 «квадратах». После под завалами был обнаружен неопознанный труп.

Возгорание случилось вечером в среду, 30 сентября, в деревне Выра. Сотрудники МЧС тушили огонь около часа. Во время происшествия пострадал мужчина 33 лет. Его госпитализировали с многочисленными ожогами.

Как сообщил портал 78.ру, во время разбора завалов спасатели обнаружили труп. Пока он не опознан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в деревне Выра тушили 12 спасателей дежурных смен, которые прибыли к месту ЧП на трех специальных машинах.