В Ленобласти спасатели потушили крупный пожар в деревенском доме

В Ленобласти спасатели потушили крупный пожар в деревенском доме
Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

Серьезное возгорание произошло вечером в среду, 30 сентября, в Гатчинском районе Ленинградской области.

Около 22:00 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в одном из домов в деревне Выра. Спасатели оперативно отправились на место происшествия, где установили, что пламя затронуло площадь в 102 квадратных метра.

Успешно ликвидировать пожар удалось уже к 23:10. К работе были привлечены 12 спасателей дежурных смен двух пожарных частей и три единицы специальной техники.

Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы слышали хлопок перед пожаром на строящемся ЖК «Аист». Хлопок был слышен за два квартала от места происшествия. О нем сообщило большинство местных жителей. Позднее выяснилось, что на кровле второго этажа горел пенопласт, утеплитель и рубероид. Огонь охватил площадь 150 кв.м.

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