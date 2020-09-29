Очевидцы слышали хлопок перед пожаром на строящемся ЖК «Аист»

Очевидцы слышали хлопок перед пожаром на строящемся ЖК &#171;Аист&#187;
Пожар в ЖК "Аист". Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Северной столицы горел жилой комплекс «Аист», который находится в стадии строительства. Местные жители слышали хлопок.

О произошедшем сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Огонь охватил расположенный на проспекте Ветеранов ЖК «Аист», около дома №133/2. Хлопок был слышен за два квартала от места происшествия. О нем сообщает большинство местных жителей.

Очевидцы сообщают, что детей из соседнего лицея эвакуировали на улицу. На время ликвидации возгорания был частично перекрыт проезд по проспекту Ветеранов.

Пожар уже локализовали. По данным МЧС, на кровле второго этажа горел пенопласт, утеплитель и рубероид. Огонь охватил площадь 150 кв.м.

Причины пожара устанавливаются, о пострадавших сведений нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в коттеджном поселке в Ленобласти 12 пожарных тушили автомобиль.

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