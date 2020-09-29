В коттеджном поселке в Ленобласти 12 пожарных тушили автомобиль

В коттеджном поселке в Ленобласти 12 пожарных тушили автомобиль
Спасатели час тушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Под утро во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся легковой автомобиль. На ликвидацию возгорания направили две дежурные смены спасателей.

Согласно информации главного управления МЧС по Ленобласти, очевидцы сообщили о пожаре в половину пятого ночи во вторник, 29 сентября. Местные жители сообщили оператору, что в коттеджном поселке Ауринко-Бор, что в деревне Бор, полыхает автомобиль.

На месте работали дежурные смены 101 и 149 пожарных частей противопожарной службы региона: двенадцать спасателей и три пожарных машины.

С огнем удалось справиться к 5:20, за это время машина выгорела практически полностью. По предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины пожара.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волхове хозяйка дома погибла при пожаре.

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