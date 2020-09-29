В коттеджном поселке в Ленобласти 12 пожарных тушили автомобиль

Под утро во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся легковой автомобиль. На ликвидацию возгорания направили две дежурные смены спасателей.

Согласно информации главного управления МЧС по Ленобласти, очевидцы сообщили о пожаре в половину пятого ночи во вторник, 29 сентября. Местные жители сообщили оператору, что в коттеджном поселке Ауринко-Бор, что в деревне Бор, полыхает автомобиль.

На месте работали дежурные смены 101 и 149 пожарных частей противопожарной службы региона: двенадцать спасателей и три пожарных машины.

С огнем удалось справиться к 5:20, за это время машина выгорела практически полностью. По предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины пожара.

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