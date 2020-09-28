В Волхове хозяйка дома погибла при пожаре

В Ленинградской области произошел пожар в доме, площадь которого составила 54 квадратных метра. На пепелище было найдено тело хозяйки жилища.

Согласно информации ГУ МЧС по Ленобласти, все случилось утром в воскресенье, 27 сентября, на улице Степана Разина в Волхове. На месте пожара работали восемь спасателей, они справились с огнем за 40 минут.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, при локализации возгорания был найден труп 39-летней женщины, проживающей в этом доме. Сотрудники правоохранительных органов опросили соседей и выяснили, что хозяйка дома регулярно выпивала, курила и могла не потушить сигарету. Сообщается, что дом неоднократно горел.

Точные причины пожара устанавливают специалисты. Труп направили в морг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волхове потушили дом за 40 минут. На тот момент было известно, что кто-то пострадал.