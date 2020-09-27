В Волхове потушили дом за 40 минут

В Волхове потушили дом за 40 минут
Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Сведения о пострадавших уточняются. На данный момент пожар ликвидирован.

В Волхове утром 27 сентября произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области. Все случилось на улице Степана Разина – там загорелся дом. Огонь успел распространиться на площади в 54 квадратных метра. На место прибыли восемь спасателей, которые справились с пожаром за 40 минут.

По предварительным данным, кто-то мог пострадать. Сведения уточняются. Также выясняются причины возгорания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Ленобласти поссорился с женой, решил переночевать в машине и сгорел. Причиной инцидента стала неисправность – машина была оснащена газобаллонным оборудованием.

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