Житель Ленобласти поссорился с женой, решил переночевать в машине и сгорел

Причиной инцидента стала неисправность – машина была оснащена газобаллонным оборудованием.

В Ленинградской области 26 сентября загорелся автомобиль, внутри которого сидел мужчина. Об этом сообщает «ЛенТВ24». Известно, что местный житель поссорился со своей супругой и решил переночевать в машине. Эта ночь стала для него последней – пока горожанин спал, автомобиль вспыхнул. Автомобилист не успел спастись и сгорел заживо. Спасатели обнаружили его обугленный труп.

Уточняется, что причиной инцидента стала неисправность. Чтобы согреться, мужчина запустил двигатель, а это привело к сбою топливной системы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Ленобласти рассказали, почему произошел пожар в ангаре, где погибли 7 тыс. цыплят.