Власти Ленобласти рассказали, почему произошел пожар в ангаре, где погибли 7 тыс. цыплят

Произошло короткое замыкание. В результате огнем была охвачена площадь в 180 квадратных метров.

В Ленинградской области произошел крупный пожар утром в воскресенье, 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управление ветеринарии региона.

Все случилось в ангаре фермерского хозяйства «Шумские просторы» в деревне Рындела Кировского района. Там произошло короткое замыкание, огнем была охвачена площадь в 180 квадратных метров. В результате погибли семь тысяч цыплят, из пожара удалось спасти около 500 кур.

«На данный момент разбирается место пожара. Найдена павшая домашняя птица. Она будут уничтожена путем сжигания в печи-инсинераторе данного хозяйства»,

— сообщили в управлении.

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