В массовом ДТП на КАД пострадала женщина-водитель

Стали известны подробности массовой аварии, случившейся на внутреннем кольце КАД в воскресенье днем, 27 сентября.

Выяснилось, что участниками ДТП стало 7 автомобилей, а не 8. Столкновение произошло на 98 километре внутреннего кольца. В результате происшествия незначительные травмы получила женщина — водитель одного из пострадавших транспортных средств. Со всеми остальными участниками аварии все в полном порядке. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ранее ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уведомлял участников дорожного движения об образовавшемся двухкилометровом заторе из-за инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разбитые транспортные средства перегородили для движения четвертую, третью и вторую полосы КАД.