Участниками массовой аварии на КАД стали 8 автомобилей

Согласно информации «ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария с участием 8 автомобилей случилась около 13:15 на 54 километре внутреннего кольца КАД. По какой причине ДТП приобрело такой массовый характер — неизвестно. Выяснением обстоятельств занимаются правоохранительные органы.

Автомобилисты в настоящее время испытывают сложности с движением на данном участке из-за образовавшегося затора протяженностью в 2 километра. Все дело в том, что разбитые транспортные средства перегородили для движения четвертую, третью и вторую полосы КАД.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП с автобусом и песковозом под Калининградом погибло 7 человек.