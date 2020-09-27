Участниками массовой аварии на КАД стали 8 автомобилей

Участниками массовой аварии на КАД стали 8 автомобилей
Водители вынужденно встали в большую пробку перед вантовым мостом. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 27 сентября, на кольцевой автодороге в районе вантового моста.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
затор кад массовое дтп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Участниками массовой аварии на КАД стали 8 автомобилей
Петербург во время пандемии сконцентрируется на внутреннем туризме
В ДТП с автобусом и песковозом под Калининградом погибло 7 человек
В Петербурге задержали компанию мужчин с флагом Третьего рейха
В Выборге обнаженная девушка испугала рыбака
Под Петербургом вновь заметили северное сияние
На Невском проспекте мужчина выпал с балкона 5 этажа
Петербургский «Кошкиспас» рассказал о количестве спасенных животных за 11 ...