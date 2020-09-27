В ДТП с автобусом и песковозом под Калининградом погибло 7 человек

Страшная дорожная авария произошла в воскресенье, 27 сентября, в Калининградской области, Зеленоградском городском округе на автодороге Переславское — Янтарный.

ДТП произошло в 10:20 по местному времени. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. По предварительной версии, виновником случившегося стал водитель автобуса, который выехал на встречную полосу движения и не смог избежать фатального контакта с песковозом.

В настоящий момент известно о 7 погибших, среди которых есть один несовершеннолетний ребенок. Скончался также и водитель автобуса. В больницы для оказания медицинской помощи оперативно доставлены 10 пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Областная прокуратура начала проверку по факту аварии. Выясняются все обстоятельства трагедии.

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