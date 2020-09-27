В ДТП с автобусом и песковозом под Калининградом погибло 7 человек

В ДТП с автобусом и песковозом под Калининградом погибло 7 человек
Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое. Фото: pixabay.com

Страшная дорожная авария произошла в воскресенье, 27 сентября, в Калининградской области, Зеленоградском городском округе на автодороге Переславское — Янтарный.

ДТП произошло в 10:20 по местному времени. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. По предварительной версии, виновником случившегося стал водитель автобуса, который выехал на встречную полосу движения и не смог избежать фатального контакта с песковозом.

В настоящий момент известно о 7 погибших, среди которых есть один несовершеннолетний ребенок. Скончался также и водитель автобуса. В больницы для оказания медицинской помощи оперативно доставлены 10 пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Областная прокуратура начала проверку по факту аварии. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП с перевертышем на Токсовском шоссе погибла женщина-пассажир.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
калининградская область пассажирский автобус смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Участниками массовой аварии на КАД стали 8 автомобилей
Петербург во время пандемии сконцентрируется на внутреннем туризме
В ДТП с автобусом и песковозом под Калининградом погибло 7 человек
В Петербурге задержали компанию мужчин с флагом Третьего рейха
В Выборге обнаженная девушка испугала рыбака
Под Петербургом вновь заметили северное сияние
На Невском проспекте мужчина выпал с балкона 5 этажа
Петербургский «Кошкиспас» рассказал о количестве спасенных животных за 11 ...