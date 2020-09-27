В ДТП с перевертышем на Токсовском шоссе погибла женщина-пассажир

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло около 7 утра в воскресенье, 27 сентября, во Всеволожском районе Ленобласти.

Согласно предварительным данным, 30-летний водитель Volkswagen Golf, двигаясь по автодороге «Санкт-Петербург — Матокса» в поселке Новое Девяткино, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате, автомобиль перевернулся. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

К несчастью, 27-летняя женщина пассажир получила серьезные травмы и скончался на месте происшествия. В каком состоянии находится водитель — неизвестно.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка влетела в столб после ДТП на Маршала Блюхера. Информация о пострадавших отсутствует.