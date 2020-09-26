Легковушка влетела в столб после ДТП на Маршала Блюхера

В Петербурге на проспекте Маршала Блюхера произошло ДТП с участием двух легковушек. Одна из машин снесла столб на обочине.
Авария случилась в субботу, 26 сентября, у дома №8. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«В сторону Лесной», — уточнил место происшествия пользователь.
К месту дорожного инцидента уже прибыли сотрудники дорожной полиции. Подробности происшествия выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Серово перебегавший дорогу мужчина попал под Fiat. Пострадавшему на вид 45 лет. Мужчина получил тяжелые травмы, его госпитализировали.