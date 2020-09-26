Легковушка влетела в столб после ДТП на Маршала Блюхера

Одна из машин влетела в столб. Фото: vk.com/spb_today

Одна из машин влетела в столб. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на проспекте Маршала Блюхера произошло ДТП с участием двух легковушек. Одна из машин снесла столб на обочине.

Авария случилась в субботу, 26 сентября, у дома №8. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«В сторону Лесной», — уточнил место происшествия пользователь.

К месту дорожного инцидента уже прибыли сотрудники дорожной полиции. Подробности происшествия выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Серово перебегавший дорогу мужчина попал под Fiat. Пострадавшему на вид 45 лет. Мужчина получил тяжелые травмы, его госпитализировали.