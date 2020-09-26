В Серово перебегавший дорогу мужчина попал под Fiat

В Серово перебегавший дорогу мужчина попал под Fiat
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Курортном районе Петербурге мужчина попал под машину. Он перебегал дорогу все зоны пешеходного перехода в поселке Серово.

Дорожный инцидент случился в субботу, 26 сентября, около 11:56 на Приморском шоссе. 62-летний водитель Fiat Ducato не успел вовремя остановиться, в результате чего сбил пешехода. Мужчина выбежал на проезжую часть.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, пострадавшему на вид 45 лет. Мужчина получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность пострадавшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном Селе манипулятор направил легковушку с прицепом на пешеходов. Пилот манипулятора не соблюдал дистанцию.

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