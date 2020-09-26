В Красном Селе манипулятор направил легковушку с прицепом на пешеходов

В Красном Селе манипулятор направил легковушку с прицепом на пешеходов
Место ДТП. Фото: vk.com/krasnoe_selo

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с манипулятором, который врезался в прицеп легкового авто. Вторая машина от толчка чуть не сбила пешеходов.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 26 сентября, на проспекте Ленина. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» в социальной сети «ВКонтакте».

Транспортные средства столкнулись у пешеходного перехода. Пилот манипулятора не соблюдал дистанцию, в результате чего влетел в прицеп авто марки Skoda. От толчка машина чуть не сбила людей, идущих в этот момент по пешеходному переходу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Audi потеряла бампер при развороте на Солдата Корзуна. По словам очевидцев, водитель аргументировал свои действия тем, что ему якобы не удалось бы развернуться в один прием, если бы он делал это по правилам.

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