Audi потеряла бампер при развороте на Солдата Корзуна

В Петербурге на улице Солдата Корзуна иномарка протаранила другую машину, делая разворот с крайней правой полосы.

Авария случилась сегодня утром, 26 сентября, у дома № 89. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель аргументировал свои действия тем, что ему якобы не удалось бы развернуться в один прием, если бы он делал это по правилам.

На кадрах видно, что бампер Audi остался на проезжей части, повреждения второй машины не зафиксированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогер разнес иномарку об ограждение на Ленской улице.