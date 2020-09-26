Блогер разнес иномарку об ограждение на Ленской улице

ДТП на Ленской. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП на Ленской. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге иномарка превратилась в автохлам, врезавшись в ограждение в Красногвардейском районе. По словам очевидцев, за рулем находился блогер.

Об этом горожане рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что авария произошла на перекрестке Ленской и Белорусской улиц. Утверждается, что машиной управлял молодой блогер одного из YouTube-каналов.

«Парень полностью вменяем, без алко/нарко опьянения, возможно, какая-то неисправность с авто», — предположили свидетели ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге скончался водитель иномарки, который попал в ДТП на Народной улице.