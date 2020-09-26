Пострадавший в ДТП на Народной водитель скончался, умереть он мог еще до аварии

Пострадавший в ДТП на Народной водитель скончался, умереть он мог еще до аварии
ДТП на Народной улице. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге сообщают о смерти водителя, который попал в ДТП в Невском районе. Правоохранители, впрочем, не исключают, что его смерть наступила еще до аварии.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru писала об аварии на Народной улице со ссылкой на очевидцев. Они отмечали, что автомобиль Ford врезался в автобус. Сообщалось также об одном пострадавшем.

Как уточнили правоохранители, авария произошла в субботу, 26 сентября, около 06:35. Иномарка врезалась в автобус, который стоял на светофоре.

В автобусе находилось до семи пассажиров, пострадавших среди них нет.

Водитель легковушки скончался. По предварительным данным, его смерть могла наступить еще до аварии.

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