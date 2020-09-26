ДТП собирает утреннюю пробку на Народной, есть пострадавший

В Невском районе Петербурга в результате ДТП пострадал, по меньшей мере, один человек.
О происшествии местные жители рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что автомобиль Ford врезался в автобус на Народной улице. Это произошло на спуске с путепровода.
«Пациент в карете», — пишу очевидцы, отмечая, что есть пострадавший.
В результате на участке в субботу собрался небольшой затор.
Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с двумя иномарками на Новоприозерском шоссе. Там пострадали четыре человека.