ДТП собирает утреннюю пробку на Народной, есть пострадавший

ДТП собирает утреннюю пробку на Народной, есть пострадавший
ДТП на Народной. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

В Невском районе Петербурга в результате ДТП пострадал, по меньшей мере, один человек.

О происшествии местные жители рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что автомобиль Ford врезался в автобус на Народной улице. Это произошло на спуске с путепровода.

«Пациент в карете», — пишу очевидцы, отмечая, что есть пострадавший.

В результате на участке в субботу собрался небольшой затор.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с двумя иномарками на Новоприозерском шоссе. Там пострадали четыре человека.

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ДТП собирает утреннюю пробку на Народной, есть пострадавший
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