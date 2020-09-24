В ДТП с двумя иномарками на Новоприозерском шоссе пострадали четыре человека

В ДТП с двумя иномарками на Новоприозерском шоссе пострадали четыре человека
Выясняются подробности случившегося. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Авария случилась в четверг, 24 сентября, около 14:10 на Новоприозерском шоссе в районе поселка Стеклянный. Дорогу не смогли поделить автомобили марок Mitsubishi и Ford.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и области, в результате столкновения травмы легкой и средней степени тяжести получили четыре человека.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД автомобиль на высокой скорости сбил фонарный столб. Конструкция по счастливой случайности никого не придавила.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп ленобласть пострадавшие


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге побит очередной температурный рекорд
В ДТП с двумя иномарками на Новоприозерском шоссе пострадали четыре человека
Вандалы нарисовали синие слезы Медузе Горгоне на ограде Летнего сада
Александровская больница снова сменит профиль на инфекционный с 28 сентября
Беглов поздравил с 100-летним юбилеем заслуженного ленинградского педагога ...
Петербуржцы во время пандемии стали чаще засорять канализацию
Ремонт Кронверкского пешеходного моста продолжается полным ходом
В Ленобласти выделят более 7 миллиардов рублей на цифровые решения