В ДТП с двумя иномарками на Новоприозерском шоссе пострадали четыре человека

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Авария случилась в четверг, 24 сентября, около 14:10 на Новоприозерском шоссе в районе поселка Стеклянный. Дорогу не смогли поделить автомобили марок Mitsubishi и Ford.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и области, в результате столкновения травмы легкой и средней степени тяжести получили четыре человека.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД автомобиль на высокой скорости сбил фонарный столб. Конструкция по счастливой случайности никого не придавила.