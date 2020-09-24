На КАД автомобиль на высокой скорости сбил фонарный столб

Конструкция по счастливой случайности никого не придавила.

В Курортном районе этим утром, 24 сентября, произошла авария с участием одного автомобиля. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На КАД, недалеко от поселка Белоостров, легковушка на высокой скорости врезалась в фонарный столб. После этого конструкция рухнула на дорогу, чудом не придавив никого. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, что и стало причиной инцидента.

Не уточняется, есть ли пострадавшие. На место уже прибыл сотрудники спецслужб.

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