На КАД автомобиль на высокой скорости сбил фонарный столб

На КАД автомобиль на высокой скорости сбил фонарный столб
Никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Конструкция по счастливой случайности никого не придавила.

В Курортном районе этим утром, 24 сентября, произошла авария с участием одного автомобиля. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На КАД, недалеко от поселка Белоостров, легковушка на высокой скорости врезалась в фонарный столб. После этого конструкция рухнула на дорогу, чудом не придавив никого. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, что и стало причиной инцидента.

Не уточняется, есть ли пострадавшие. На место уже прибыл сотрудники спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Двинской горела коммуналка: погибли женщина. Огонь пытались ликвидировать на протяжении трех часов.

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На КАД автомобиль на высокой скорости сбил фонарный столб