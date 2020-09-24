На Двинской горела коммуналка: погибли женщина

На Двинской горела коммуналка: погибли женщина
Огонь потушили за три часа. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Огонь пытались ликвидировать на протяжении трех часов.

На Двинской улице сегодня ночью, 24 сентября, произошел серьезный пожар. Об этом сообщает портал 78.ru, ссылаясь на информацию источника в экстренных службах. Огнем была охвачена четырёхкомнатная квартира, на место прибыли 25 спасателей. Им понадобилось около трех часов, чтобы разобраться с инцидентом. В какой-то момент огонь перекинулся на чердак дома.

В результате погибла женщина, личность которой пока установить не удалось. Сотрудники спецслужб занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино посреди ночи загорелись бытовки на стройке. Пожар произошел вдалеке от жилых домов, так что угрозы распространения огня на них нет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коммуналка мчс пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге состоялось Флайборд-шоу: Gazeta.SPb показывает, как это было
Стало известно, сколько погибло военных Азербайджана
В ДТП на трассе «Скандинавия» пострадала пешеход
Азмун рассказал, как себя чувствует после матча с «Уфой»
Уборщица, победившая на выборах и выдвинутая на Нобелевскую премию, дала интервью
В Колпинском районе нашли артснаряд времен ВОВ
Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти с поста президента Белоруссии
В мире от коронавируса скончались более миллиона человек