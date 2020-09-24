На Двинской горела коммуналка: погибли женщина

Огонь пытались ликвидировать на протяжении трех часов.

На Двинской улице сегодня ночью, 24 сентября, произошел серьезный пожар. Об этом сообщает портал 78.ru, ссылаясь на информацию источника в экстренных службах. Огнем была охвачена четырёхкомнатная квартира, на место прибыли 25 спасателей. Им понадобилось около трех часов, чтобы разобраться с инцидентом. В какой-то момент огонь перекинулся на чердак дома.

В результате погибла женщина, личность которой пока установить не удалось. Сотрудники спецслужб занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино посреди ночи загорелись бытовки на стройке. Пожар произошел вдалеке от жилых домов, так что угрозы распространения огня на них нет.