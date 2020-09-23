В Мурино посреди ночи загорелись бытовки на стройке

В Ленинградской области в городе Мурино произошел ночной пожар, на месте происшествия уже работают спецслужбы.

Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло в ночь с 23 на 24 сентября в Мурино. Как утверждают местные жители пожар случился на улице Шувалова, где сейчас идет стройка.

«Некоторое время назад горел строй городок в Мурино на Шувалова. Пожарные на месте», — пишет девушка, опубликовавшая пост.

Судя по кадрам с места происшествия, там, по всей видимости, загорелась бытовка. Пожар произошел вдалеке от жилых домов, так что угрозы распространения огня на них нет.

Точной информации о возгорании и пострадавших на данный момент нет.

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