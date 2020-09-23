Пожар в квартире на Комендантском «эвакуировал» из дома 15 человек

В Приморском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Из здания эвакуировали 15 человек, в том числе одного, находящегося в эпицентре возгорания.

Инцидент произошел сегодня днем, 23 сентября, в многоквартирном доме №66 на Комендантском проспекте. Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, сотрудники МЧС оперативно прибыли к месту ЧП. Из окон верхних этажей шли густые клубы черного дыма.

В результате возгорания обошлось без жертв. К настоящему моменту пожар локализован и ликвидирован.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели тушили пожар в подвале дома на Большой Розничной. Вспыхнула обстановка помещения площадью 10 квадратных метров, которое оборудовано под раздевалку.