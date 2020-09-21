Спасатели тушили пожар в подвале дома на Большой Розничной

В Петроградском районе Петербурга среди ночи загорелась обстановка подвального помещения ремонтируемого здания. Информация о пострадавших устанавливается.

Возгорание произошло в ночь на понедельник, 21 сентября, в доме №14 на Большой Разночинной улице. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 1:09. На место выехали 12 пожарных на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в капитально-ремонтируемом здании вспыхнула обстановка подвального помещения площадью 10 квадратных метров, которое оборудовано под раздевалку. Огонь распространился на 3 «квадрата».

В 01:49 пожар был полностью потушен.

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