В Тосненском районе спасатели час тушили полыхающий частный дом

В Тосненском районе Ленобласти загорелся частный дом на площади 48 квадратных метров.

Возгорание произошло поздним вечером воскресенья, 20 сентября, в СНТ Надежда. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 22:15. На место выехали восемь человек личного состава на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь распространился на площади 48 «квадратов».

За час спасатели потушили пламя. В 23:12 пожар был ликвидирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки потушили 11 природных пожаров. На начало понедельника действует 22 возгорания.