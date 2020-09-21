В Тосненском районе спасатели час тушили полыхающий частный дом

В Тосненском районе спасатели час тушили полыхающий частный дом
Спасатели час тушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Тосненском районе Ленобласти загорелся частный дом на площади 48 квадратных метров.

Возгорание произошло поздним вечером воскресенья, 20 сентября, в СНТ Надежда. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 22:15. На место выехали восемь человек личного состава на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь распространился на площади 48 «квадратов».

За час спасатели потушили пламя. В 23:12 пожар был ликвидирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки потушили 11 природных пожаров. На начало понедельника действует 22 возгорания.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия


 

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