В России за сутки спасатели потушили 11 природных пожаров

В России за минувшие сутки спасатели потушили 11 природных пожаров. На начало понедельника действует 22 лесных пожара.

Так, сегодня, 21 сентября, стало известно о том, что за последние 24 часа на территории страны огнеборцы ликвидировали 11 лесных пожаров на общей площади 185 гектаров

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы Авиалесоохраны, на начало 21 сентября в России действует 22 природных пожара, общая площадь которых составляет 973 гектаров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосненском районе Ленобласти загорелась дача на 36 «квадратах». С огнем боролись восемь пожарных.