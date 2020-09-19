В Тосненском районе пожарные потушили второй частный дом за сутки

В Тосненском районе пожарные потушили второй частный дом за сутки
Во время происшествия никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Тосненском районе Ленобласти загорелась дача на 36 «квадратах». С огнем боролись восемь пожарных.

Возгорание случилось днем в субботу, 19 сентября, в СНТ Строитель. Спасатели прибыли к месту ЧП на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огнеборцы справились с пламенем чуть больше, чем за полтора часа. К 13:31 пожар полностью потушили.

Обошлось без пострадавших. В настоящее время выясняются подробности произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели полтора часа тушили частный дом на Зарубинской улице.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар Тосненский район


 

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