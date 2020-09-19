Спасатели полтора часа тушили частный дом на Зарубинской

В Петербурге на Зарубинской улице произошел пожар в частном доме. Спасатели справились с огнем за полтора часа.

Возгорание случилось в субботу, 19 сентября, в доме №12. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 14:59. К месту происшествия выехали 15 огнеборцев на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в трехэтажной постройке размером 10х12 метров обгорела обстановка на втором этаже. Пламя охватило площадь в 50 «квадратов».

В 16:25 пожар ликвидировали. Причины появления огня не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино пожар в двухкомнатной квартире тушили 15 спасателей. Пламя бушевало в комнате площадью 10 квадратных метров.