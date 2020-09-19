В Колпино пожар в двухкомнатной квартире тушили 15 спасателей

В Колпино пожар в двухкомнатной квартире тушили 15 спасателей
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Колпинском районе Петербурга на Пролетарской улице спасатели тушили пожар в квартире. Информация о возможных пострадавших выясняется.

Возгорание случилось сегодня, 19 сентября, в двухкомнатной квартире дома №137. Сигнал о пожаре поступил сотрудникам части в 13:36. На место выехали 15 огнеборцев на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, пламя бушевало в комнате площадью 10 квадратных метров. Спасатели потушили пожар чуть больше, чем за час. К 14:39 обгорели всего три квадратных метра помещения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волховском районе за час потушили горящую баню. К борьбе с пожаром привлекли восемь спасателей и две спецмашины.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» играет с «Уралом» в Екатеринбурге
Путин наградил орденом разработчика гиперзвукового блока «Авангард»
В России впервые с июля выявили более 6 тысяч инфицированных коронавирусом
В тройном ДТП на трассе Петербург — Ручьи сильно пострадали два человека
Беглов предложил петербуржцам выбрать дизайн для нового трамвая ...
В Колпино пожар в двухкомнатной квартире тушили 15 спасателей
Шторм второй раз подряд «закрывает» сады и парки Петербурга
«Такого нет ни у кого в мире»: Путин заявил о наличии у России ...