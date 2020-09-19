В Колпино пожар в двухкомнатной квартире тушили 15 спасателей

В Колпинском районе Петербурга на Пролетарской улице спасатели тушили пожар в квартире. Информация о возможных пострадавших выясняется.

Возгорание случилось сегодня, 19 сентября, в двухкомнатной квартире дома №137. Сигнал о пожаре поступил сотрудникам части в 13:36. На место выехали 15 огнеборцев на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, пламя бушевало в комнате площадью 10 квадратных метров. Спасатели потушили пожар чуть больше, чем за час. К 14:39 обгорели всего три квадратных метра помещения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волховском районе за час потушили горящую баню. К борьбе с пожаром привлекли восемь спасателей и две спецмашины.