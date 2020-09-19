В Волховском районе за час потушили горящую баню

в Ленобласти произошел пожар. Фото: ГУ МЧС России по СПб

в Ленобласти произошел пожар. Фото: ГУ МЧС России по СПб

В ночь на субботу, 19 сентября, восемь спасателей МЧС работали на месте происшествия в Волховском районе Ленинградской области, где загорелась баня.

Как сообщили в региональном главном управлении МЧС России, спасатели получили информацию о пожаре в 2:10. Это произошло в массиве Пупышево в садоводстве Клен.

К борьбе с пожаром привлекли восемь спасателей и две спецмашины. На месте происшествия пожарные установили, что на улице Лесная горит баня на площади 12 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось прочти за час — в 3:21 пожар был потушен.

Сведения о возможных пострадавших не поступали. Сейчас сотрудники спецслужб устанавливают обстоятельства и причины возгорания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Тосненском районе среди ночи тушили дачу. На ликвидацию возгорания понадобилось около часа.