В Тосненском районе среди ночи тушили дачу

Огонь успел распространиться на площадь в 35 квадратных метров.

В Тосненском районе вечером 18 сентября произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области. Все случилось в СНТ Поркузи – там загорелась дача. На место вызвали спасателей, которые обнаружили, что огонь распространился на площадь в 35 квадратных метров. На ликвидацию возгорания понадобилось около часа.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Пока что не удалось выяснить, что стало причиной происшествия и каковы его последствия. Сотрудники спецслужб разбираются в обстоятельствах пожара.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Фрунзенском районе в одной из квартир, полностью забитой мусором, вторые сутки ищут жильцов. Очевидцы в соцсетях сообщили, что в квартире жила женщина, ухаживающая за своим больным супругом.