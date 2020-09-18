Во Фрунзенском районе в одной из квартир, полностью забитой мусором, вторые сутки ищут жильцов

Полиция и спасатели уже несколько дней разбирают горы отходов в одной из квартир в Купчино.

В пятницу, 18 сентября, стало известно, что жильцы одного из домов во Фрунзенском районе начали жаловаться на зловонный запах, распространяющийся из одной квартиры. Обсудить ситуацию с хозяевами жилья при этом никто не смог, так как они куда-то исчезли. Правоохранители прибыли на место и вскрыли дверь квартиры, однако зайти в нее не получилось из-за огромного количества мусора. Отходов было настолько много, что спасателям пришлось отложить разбор на следующий день. Есть ли кто-то в жилье — неизвестно, пока что проверить это невозможно физически. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на экстренные службы.

Работы продолжаются. Возможное местоположение владельцев квартир установить не вышло. Очевидцы в соцсетях сообщили, что в квартире жила женщина, ухаживающая за своим больным супругом. Известно, что мусора в помещениях жилья настолько много, что его приходится в больших количествах складывать на лестничную клетку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Ленобласти возмутился строительным мусором на Синявинских высотах.