Житель Ленобласти возмутился строительным мусором на Синявинских высотах

Житель Ленобласти возмутился строительным мусором на Синявинских высотах
Комментаторы предположили, что таким образом от мусора избавляются жители близлежащих дачных посёлков. Фото: https://vk.com/grib_spb

Синявинские высоты знамениты тем, что они стали ключевой точкой борьбы за освобождение блокадного Ленинграда. С тех пор отношение к объекту исторической памяти, кажется, стало не столь почтенным.

Последнее время это место стало крайне популярным среди грибников. Один из любителей прогулок по лесу, Сергей Дроздов, находясь на Синявинских высотах, не смог сдержать возмущения, увидев горы строительного мусора практически на мемориале Советским воинам. Своим недоумением Сергей поделился с товарищами по интересам в группе «Грибы и грибники СПб» в соцсети «Вконтакте».

«Прямо на останки солдат, на память народа, на слезы родных», — гневно рассказал грибник, пораженный грудой старой рухляди, сброшенной фактически на важнейший памятник истории. Сергей объяснил, что вывез часть мусора, которую смог поместить в машину, и призвал всех неравнодушных присоединиться к уборке места, оскверненного безответственными людьми, передает «Neva.Today».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще один исторический объект в Ленобласти, — линия Маннергейма, — нуждается в государственной охране и защите.

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Житель Ленобласти возмутился строительным мусором на Синявинских высотах