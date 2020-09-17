Житель Ленобласти возмутился строительным мусором на Синявинских высотах

Синявинские высоты знамениты тем, что они стали ключевой точкой борьбы за освобождение блокадного Ленинграда. С тех пор отношение к объекту исторической памяти, кажется, стало не столь почтенным.

Последнее время это место стало крайне популярным среди грибников. Один из любителей прогулок по лесу, Сергей Дроздов, находясь на Синявинских высотах, не смог сдержать возмущения, увидев горы строительного мусора практически на мемориале Советским воинам. Своим недоумением Сергей поделился с товарищами по интересам в группе «Грибы и грибники СПб» в соцсети «Вконтакте».

«Прямо на останки солдат, на память народа, на слезы родных», — гневно рассказал грибник, пораженный грудой старой рухляди, сброшенной фактически на важнейший памятник истории. Сергей объяснил, что вывез часть мусора, которую смог поместить в машину, и призвал всех неравнодушных присоединиться к уборке места, оскверненного безответственными людьми, передает «Neva.Today».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще один исторический объект в Ленобласти, — линия Маннергейма, — нуждается в государственной охране и защите.