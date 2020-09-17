Историки рассказали, как в Ленобласти охраняют уникальный оборонительный рубеж — линию Маннергейма

ДОТ - долговременная огневая точка. Они представляют интерес не только с исторической, но и геологической, биологической сторон. Фото: Wikipedia

ДОТ - долговременная огневая точка. Они представляют интерес не только с исторической, но и геологической, биологической сторон. Фото: Wikipedia

Линия Маннергейма — уникальный оборонительный рубеж времен советско-финской, пролегающий между Финским заливом и Ладожским озером.

В общей сложности, протяженность фортификационного комплекса составляет около 135 километров. Он был создан в 1920-1930-е годы финнами для защиты от наступлений со стороны СССР: свои жизни в 1939-1940 году здесь отдали тысячи людей. Хотя многие ДОТы и другие объекты хорошо сохранились, специалисты сетуют на разграбление исторической памяти сборщиками металлолома, а также жалуются на невежд, которые строят на территории линии Маннергейма коттеджные посёлки.