Историки рассказали, как в Ленобласти охраняют уникальный оборонительный рубеж — линию Маннергейма

Линия Маннергейма — уникальный оборонительный рубеж времен советско-финской, пролегающий между Финским заливом и Ладожским озером.
В общей сложности, протяженность фортификационного комплекса составляет около 135 километров. Он был создан в 1920-1930-е годы финнами для защиты от наступлений со стороны СССР: свои жизни в 1939-1940 году здесь отдали тысячи людей. Хотя многие ДОТы и другие объекты хорошо сохранились, специалисты сетуют на разграбление исторической памяти сборщиками металлолома, а также жалуются на невежд, которые строят на территории линии Маннергейма коттеджные посёлки.
Профессор СПбГУ, историк Кирилл Назаренко в разговоре с «АиФ — Санкт-Петербург» настаивает на необходимости взять весь комплекс под государственную охрану. Отметим, что сейчас власти защищают лишь отдельные ДОТы, спустя 12 лет борьбы признанные культурным наследием. Активисты пытаются своими силами сохранить целостность линии Маннергейма: убирают территорию, расчищают помещения в бетонных укреплениях, защищают их от разграблений и многое другое. «Здесь необходимо создать мемориальную зону по принципу особо охраняемой природной территории (ООПТ)», — предлагает руководитель Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев. Однако этот вопрос пока висит в воздухе, ожидая решения с властями Ленинградской области.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Шушарах нашли две ручные гранаты времен Великой Отечественной войны.