Смольный добивается восстановления здания «Невской Мануфактуры» через суд

Администрация Северной столицы хочет, чтобы здание «Невской Мануфактуры» было целиком восстановлено в следующие четыре года. Об этом стало известно из искового заявления от Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

Так в Арбитражный суд направили исковое заявление с претензией в том, чтобы отреставрировать разрушенное от сильнейшего пожара фабрику «Невской Мануфактуры».

На сайте КГИОП говорится, что за период в полгода, как решения суда в силу, следует исполнить ряд противоаварийных работ на месте происшествия. А уже через четыре года ремонт должен быть полностью закончен.

Плюс ко всему Комитет требует объявить неустойку за невыполнение решения суда вовремя. Так, хотят установить штраф в 100 тыс руб, а если же решение суда и в дальнейшем не будет исполнено, то по 200 тыс. рублей рублей каждый месяц.

Также Gazeta.spb.ru писала, что Шуваловский дворец в Парголово хотят отдать за 366 млн рублей под туристический бизнес.