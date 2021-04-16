Шуваловский дворец в Парголово хотят отдать за 366 млн рублей под туристический бизнес

В Парголово земельное владение с усадьбой графов Шуваловых может отойти новому владельцу. Об этом сообщает «АБН».

В поселке Парголово Выборгского района Петербурга компания «РТ-Капитал» — дочернее предприятие «Ростеха», готова продать исторический памятник за 366 млн рублей.

Сообщается, что денежное состояние состояние возможных инвесторов пока под вопросом.

Есть мнение, что собираются привлекать профильного инвестора, чтобы тот умело смог воспользоваться «Усадьбой графов Шуваловых».

Продажа здания ляжет на плечи Российского аукционного дома (РАД). Торги планируют провести 18 мая.

Площадь всего актива составляет 14,8 тысяч квадратных метров.

Говорят, что земельное владение с усадьбой графов Шуваловых придется по душе узкоспециализированному инвестору, понимающему как правильно распорядиться активом. То есть, скорее всего, объект заинтересует представителей туристической индустрии. Однако не стоит забывать в каком положении на данный момент находится это сфера.

Отмечается, что усадьбе Шуваловых необходима реставрация, однако ее состояние не является критическим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге строительная компания рассказала, что строила детсад, а не сносила историческое здание на проспекте Бакунина.