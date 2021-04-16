Строительная компания рассказала, что строила детсад, а не сносила историческое здание на проспекте Бакунина

Петербургская Строительная компания заявила, что демонтировала не историческое здание на проспекте Бакунина, 33, а строила детский сад. Однако градозащитники считают, что в Центральном районе возобновились работы по сносу исторического здания.

Ранее сообщалось, что активист движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров рассказал в соцсети «ВКонтакте», что каждый день на проспекте Бакунина, 33 работает специальная техника, несмотря на запрет суда. Он объяснил, что видел, как ковшами закапывают и вывозят со стройки исторические кирпичи XIX века.

Также, по его словам, есть свидетельства, что из этих кирпичей прокладывают дорожки для удобства проведения этих работ.

Ко всему прочему 16 апреля пресс-служба ГК «ПСК» прислала опровержение.

Компания сообщила, что велись работы по строительству детского сада, который находится совсем рядом с историческим зданием.

А активисты, по мнению ГК «ПСК» эту деятельность объяснили как снос здания.

Также в пресс-службе добавили, что камер видеонаблюдения, которые бы в полной мере доказывали их невиновность — нет, в связи с противодействиями жителей дома по проспекту Бакунина, которые они совершили ранее.

Тогда компания пообещала, что совсем скоро новые камеры смогут транслировать этапы строительства данного объекта для всех желающих.

При этом отмечается, что разрешение на строительство детсада у организации есть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на сайте «Авито» разместили объявление о продаже особняка Паскевича. Стоимость помещения свободного назначения оценили в 1,25 млрд рублей.