Объявили цену в 1,25 млрд рублей: в Петербурге особняк Паскевича опять продают

В Петербурге на сайте «Авито» разместили объявление о продаже особняка Паскевича. Стоимость помещения свободного назначения оценили в 1,25 млрд рублей.

В Петербурге на Английской набережной, дома 8 продается особняк Паскевича. Как указали на сайте с объявлениями «в продаже кусочек настоящей истории Санкт-Петербурга».

Объект культурного наследия «Дворец Паскевича Ф.И. с дворовыми флигелями» построили в 1798 году.

В четырехэтажном здании присутствуют офисные помещения , подвал, подсобные, курительные, кафе-столовая, сауна.

Напомним, что еще восемь лет назад, после того, как особняк отреставрировали, его хотели продать.

Однако тогда не называли сумму сделки. Теперь же выяснилось, во сколько обойдется 3,5 тысячи квадратных метров объекта культурного наследия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что самый дорогой жилой дом площадью 250 квадратных метров расположен на Крестовском острове. Его стоимость оценивается в 196 млн рублей.