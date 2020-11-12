Почти за 200 млн рублей в Петербурге продается самый дорогой таунхаус

Самый дорогой жилой дом площадью 250 квадратных метров расположен на Крестовском острове. Его стоимость оценивается в 196 млн рублей.

Как сообщает эксперт агентства недвижимости «Невский простор» Александр Гиновкер, на данный момент подобные дома являются экзотикой рынка недвижимости города. При этом они имеют ряд плюсов.

«Таунхаус выигрывает у обычной квартиры за счет ряда факторов. Например, большим плюсом является отдельный вход, собственный гараж и небольшая придомовая территория», – заявил Александр Гиновкер.

Отметим, что всего в городе продается 48 таунхаусов. Больше всего предложений представлено в Приморском районе – 17 домов. В шести районах города и вовсе нет подобных объектов в продаже.

Отмечается, что самым доступным вариантом является таунхаус в Курортном районе. Его стоимость – 5,7 млн рублей. Помимо жилой площади здания в 96 квадратных метров к объекту прилагается еще и 10 соток земли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге наблюдается рекордный спрос на загородную недвижимость.