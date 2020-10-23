В Петербурге наблюдается рекордный спрос на загородную недвижимость

За III квартала 2020 года петербуржцы купили более семи тысяч загородных домов. Фото: unsplash

За III квартала 2020 года петербуржцы купили более семи тысяч загородных домов. Фото: unsplash

За девять месяцев этого года на первичном загородном рынке Петербурга и Ленобласти было заключено 7,2 тыс. сделок, что на 75% больше, чем годом ранее.

Как говорится в исследовании консалтингового центра «Петербургская недвижимость», объем продаж за минувшие месяцы 2020 года установили исторический рекорд. Текущие показатели на 35% превышают объем спроса за весь 2019 год. Это сопоставимо с годовыми продажами самых успешных лет (2013-2014 годов), когда в Петербурге и Ленобласти реализовали 7,5 тыс. и 7,3 тыс. лотов соответственно.

Вместе с тем объем предложения на загородном рынке сократился до минимума за последние девять лет и на конец III квартала составил 17,5 тыс. лотов.

Эксперты объясняют причину взрывного роста продаж пандемией, отсутствием возможности выехать за границу и поиск новых вариантов отдыха за городом. Кроме того, из-за нестабильного курса валют горожане ищут способы сохранить средства, вкладывая их в недвижимость.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти из-за коронавируса стали в 2 раза больше покупать загородную недвижимость