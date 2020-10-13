В Ленобласти из-за пандемии коронавируса в 2 раза вырос спрос на загородную недвижимость

В Ленинградской области интерес к приобретению загородного жилья вырос за год в 2,2 раза, а к долгосрочной аренде – на 51%. Средняя цена объекта на данный момент составляет 2,8 млн рублей. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

Отмечается, что именно пандемия коронавируса изменила спрос на покупку загородной недвижимости. Обычно покупка загородных дач имеет сезонный характер и приходится, как правило, на весну. Однако на данный момент осенний период не уступает весеннему.

«Годовая динамика и тренды в ряде регионов демонстрируют, что тренд на деурбанизацию в связи с пандемией оказался довольно устойчивым», – заявил аналитик Авито Дмитрий Алексеев.

Среди регионов спрос на покупку загородных объектов по сравнению с III кварталом 2019 года больше всего увеличился в Ленинградской (в 2,2 раза) и Московской областях (в 2,1 раза), а также в Крыму (+72%). Что касается динамики спроса на аренду, то здесь в тройку лидеров, помимо Московской и Ленинградской областей (+55% и 51% соответственно), вошла Саратовская (+33%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ослабление рубля может спровоцировать рост цен на недвижимость в Петербурге.