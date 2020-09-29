Ослабление рубля может спровоцировать рост цен на недвижимость в Петербурге

Жители Петербурга в желании поскорее вложить свои накопления в квадратные метры на фоне нестабильной экономической ситуации могут спровоцировать дальнейший рост цен на жилье.

Ситуация на валютном рынке оставляет желать лучшего. Курс доллара уже составляет 80 рублей, а в дальнейшем ожидается лишь его укрепление. Только с начала 2020 года квартиры в городских новостройках подорожали на 23%. В сентябре цены подскочили на 2%.

В связи с этим заметно увеличился спрос на жилье. Люди боятся резкого ослабления российской валюты и пытаются вложить накопленные средства в недвижимость во избежании их потери. Об этом сообщает АБН с ссылкой на руководителя компании «Только Лучшая Недвижимость» Алексея Лякина.

Также, квартира может помочь обрести дополнительный доход, объясняет профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. При этом хранения валюты в банках люди стараются избегать из-за недоверия. Дома же хранить значительные суммы весьма рискованно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жилье в новостройках в Петербурге подорожало на 15%.