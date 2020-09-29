Жилье в новостройках в Петербурге подорожало на 15%

Жилье в новостройках в Петербурге подорожало на 15%
В Петербурге растут цены на новостройки. Фото: pixabay.com

С начала 2020 года стоимость квартир в новых домах в Петербурге выросла почти на 15%, сообщили в консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость».

Специалисты утверждают, что средние цены в текущем месяце поднялись во всех сегментах рынка недвижимости. Известно, что в масс-маркете цены поднялись на 2,1% до 131,6 тыс. рублей за квадратный метр; в бизнес-классе — на 1,8% до 202,3 тыс. рублей; в элитном сегменте — на 2,3% до 390,9 тыс. рублей.

Как отмечают эксперты, самый заметный рост цен продемонстрировало жилье в пригородных зонах Петербурга. Это в первую очередь связано с завершением строительства многих объектов. За один месяц новостройки под городом подорожали на 4%.

Есть предположение, что цены на недвижимость только продолжат расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты прогнозируют рост цен на новостройки в Ленобласти.

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